Флик недоволен состоянием поля перед матчем с "Атлетико"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик выразил недовольство состоянием газона на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано" перед ответным матчем с "Атлетико" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, специалист обратил внимание на высоту травы и обсудил этот вопрос с делегатами УЕФА, присутствовавшими на предматчевой тренировке команды.

Отмечается, что тренер каталонцев обеспокоен качеством покрытия, которое может повлиять на игру команды.

Напомним, что в первом матче "Атлетико" одержал победу со счетом 2:0.

Ответная встреча состоится 14 апреля.