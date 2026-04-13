Экс-игрок "МЮ": "Барселона" уже не король Лиги чемпионов"

13 Апреля 2026 21:22
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра высказался о шансах "Барселоны" в противостоянии с "Атлетико" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Goal, француз не верит, что каталонцы смогут отыграться после поражения в первом матче со счетом 0:2.

"Фанатам "Барселоны" нужно принять реальность. Я вижу повсюду разговоры о камбэке, но это уже не та команда, что была в 2015 году. Та "Барселона" больше не существует", - заявил Эвра.

По его словам, каталонцы не раз проваливались на решающих стадиях турнира.

"Они не способны на это. Лига чемпионов - это другая история. Вы уже не короли", - подчеркнул он.

Матч "Атлетико" - "Барселона" состоится 14 апреля.

İdman.Biz
