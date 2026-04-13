Президент "Комо" жестко раскритиковал болельщиков

13 Апреля 2026 19:16
Президент "Комо" жестко раскритиковал болельщиков

Президент "Комо" Мирван Суварсо прокомментировал поражение команды от "Интера" в матче чемпионата Италии со счетом 3:4.

Как сообщает İdman.Biz, функционер выразил гордость за игру команды, но раскритиковал поведение части болельщиков.

"Несмотря на итоговый результат, я невероятно горжусь нашей командой. Она отдала все на поле и боролась с настоящим достоинством. Гордость за нашу игру не может перевесить мое разочарование поведением некоторых людей в VIP-ложе по отношению к делегации соперника", - цитирует слова Суварсо сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Я понимаю, что футбол вызывает сильные эмоции, но мы никогда не должны забывать, кто мы есть. Целостность нашего клуба и развитие лиги зависят от взаимного уважения. Тот, кто не сможет это принять, не будет желанным гостем", - добавил он.

После этого матча "Комо" занимает пятое место в турнирной таблице с 59 очками, тогда как "Интер" лидирует, набрав 75 баллов.

