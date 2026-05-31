31 Мая 2026 13:16
"Барселона" хочет сбить цену на игрока "МЮ"

"Барселона" разработала план, который должен помочь клубу подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда по сниженной цене.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой Daily Mail, каталонский клуб собирается затянуть переговоры на все летнее трансферное окно.

По информации источника, "Барселона" рассчитывает вернуться к обсуждению трансфера ближе к закрытию окна, когда Ла Лига окончательно снимет финансовые ограничения с клуба.

Каталонцы хотят предложить за 28-летнего футболиста около 15 миллионов евро, тогда как "Манчестер Юнайтед" требует примерно 30 миллионов евро.

В сезоне-2025/2026 Рашфорд выступал за "Барселону" на правах аренды.

İdman.Biz
