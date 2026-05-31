31 Мая 2026
RU

"Реал" три года готовил отчет о судейских ошибках

Мировой футбол
Новости
31 Мая 2026 12:38
21
"Реал" три года готовил отчет о судейских ошибках

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес встретился с главой УЕФА Александером Чеферином во время финала Лиги чемпионов на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, руководитель испанского клуба предупредил Чеферина, что передаст ему отчет о судейских ошибках объемом 500 страниц.

По информации источника, данный документ "Реал" готовил на протяжении трех лет.

Ранее Перес также заявлял, что намерен передать главе УЕФА материалы по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Хосе Марии Негрейры, которого подозревают в получении выплат от "Барселоны".

Напомним, финал Лиги чемпионов завершился победой "ПСЖ" над "Арсеналом" в серии пенальти.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Барселона" хочет сбить цену на игрока "МЮ"
13:16
Мировой футбол

"Барселона" хочет сбить цену на игрока "МЮ"

Каталонцы намерены затянуть переговоры до конца трансферного окна

"Челси" потроллил "Арсенал" после поражения в финале Лиги чемпионов
12:03
Мировой футбол

"Челси" потроллил "Арсенал" после поражения в финале Лиги чемпионов

"Синие" напомнили о своих трофеях ЛЧ после неудачи соседей

"МЮ" и "Челси" заинтересовались защитником "Атлетико"
11:10
Мировой футбол

"МЮ" и "Челси" заинтересовались защитником "Атлетико"

Испанский клуб не хочет расставаться с одним из лидеров обороны

"Милан" определился с одним из главных кандидатов на пост тренера
10:30
Мировой футбол

"Милан" определился с одним из главных кандидатов на пост тренера

Австриец стал одним из главных кандидатов на пост тренера клуба

Салах может остаться в "Ливерпуле" после ухода Слота
10:09
Мировой футбол

Салах может остаться в "Ливерпуле" после ухода Слота

Будущее египтянина вновь оказалось под вопросом после смены тренера

Моуринью хочет видеть в "Реале" "голодных" игроков
09:30
Мировой футбол

Моуринью хочет видеть в "Реале" "голодных" игроков

Португалец выступает против подписания звездных футболистов

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике