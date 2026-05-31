"Реал" три года готовил отчет о судейских ошибках

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес встретился с главой УЕФА Александером Чеферином во время финала Лиги чемпионов на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, руководитель испанского клуба предупредил Чеферина, что передаст ему отчет о судейских ошибках объемом 500 страниц.

По информации источника, данный документ "Реал" готовил на протяжении трех лет.

Ранее Перес также заявлял, что намерен передать главе УЕФА материалы по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Хосе Марии Негрейры, которого подозревают в получении выплат от "Барселоны".

Напомним, финал Лиги чемпионов завершился победой "ПСЖ" над "Арсеналом" в серии пенальти.