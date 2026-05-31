"Челси" потроллил "Арсенал" после поражения в финале Лиги чемпионов

31 Мая 2026 12:03
Лондонский "Челси" отреагировал на поражение "Арсенала" в финале Лиги чемпионов шутливой публикацией в социальных сетях.

Как сообщает İdman.Biz, после неудачи команды Микеля Артеты в матче против "ПСЖ" "синие" пригласили болельщиков посетить "Стэмфорд Бридж", чтобы увидеть трофеи Лиги чемпионов.

"Посетите лондонский дом трофеев. Забронируйте тур по стадиону "Стэмфорд Бридж" прямо сейчас", - говорится в сообщении клуба.

Публикация сопровождалась фотографиями кубков Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Напомним, "Арсенал" уступил "ПСЖ" в финале турнира и вновь не смог завоевать главный еврокубок. Ранее "канониры" проиграли финал Лиги чемпионов в 2006 году "Барселоне".

"Челси" остается единственным лондонским клубом, выигрывавшим Лигу чемпионов. "Синие" побеждали в турнире в 2012 и 2021 годах.

