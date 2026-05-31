31 Мая 2026
Луис Энрике продлит контракт с "ПСЖ" до 2030 года

31 Мая 2026 14:31
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике близок к подписанию нового долгосрочного контракта с французским клубом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса, стороны договорились о продлении соглашения до лета 2030 года.

По информации источника, все ключевые условия нового контракта были согласованы еще до финала Лиги чемпионов, а официальное оформление сделки запланировано после завершения сезона.

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отметил, что Луис Энрике полностью доволен жизнью в Париже, а руководство клуба доверяет его долгосрочному проекту.

Напомним, 30 мая "ПСЖ" защитил титул победителя Лиги чемпионов, обыграв в финале лондонский "Арсенал" в серии пенальти - 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

