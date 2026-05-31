"Айнтрахт" официально вернул бывшего тренера

Франкфуртский "Айнтрахт" объявил о назначении Ади Хюттера на пост главного тренера команды.

Как сообщает İdman.Biz, 56-летний австрийский специалист сменит на этой должности Альберта Риеру.

Контракт с новым наставником рассчитан до июня 2029 года. К работе в немецком клубе Хюттер приступит с 1 июля.

Для австрийца это уже второй период работы в "Айнтрахте". Ранее он возглавлял франкфуртскую команду с 2018 по 2021 год. В сезоне-2018/2019 Хюттер был признан тренером года по версии Bild, а "Айнтрахт" получил звание команды года.

Последним клубом специалиста был "Монако", который он тренировал с 2023 по 2025 год.

В минувшем сезоне Бундеслиги "Айнтрахт" занял восьмое место в турнирной таблице.