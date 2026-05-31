Финал Лиги чемпионов не вошел даже в топ-30 по посещаемости сезона

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" вошел лишь в четвертый десяток самых посещаемых матчей турнира сезона-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Meets Data, решающая встреча на "Пушкаш Арене" в Будапеште собрала 61 035 зрителей.

Этот показатель стал лишь 36-м среди всех матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Аналогичную посещаемость имела игра "Ливерпуль" - "Карабах", которую посетили 60 043 зрителя. Матч "Интер" - "Славия" собрал 62 317 болельщиков.

Отмечается, что в топ-10 самых посещаемых матчей сезона вошли только игры дортмундской "Боруссии" и мадридского "Реала". Все эти встречи собрали более 76 тысяч зрителей.

Напомним, "ПСЖ" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв "Арсенал" в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.