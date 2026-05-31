31 Мая 2026
RU

"Барселона" хочет вернуть своего бывшего игрока

Мировой футбол
Новости
31 Мая 2026 15:59
18
"Барселона" хочет вернуть своего бывшего игрока

Футбольный клуб "Барселона" рассматривает возможность возвращения крайнего нападающего "Мальорки" Хана Вирхили.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Альфредо Мартинеса, каталонский клуб может активировать опцию обратного выкупа 19-летнего футболиста за 7,2 миллиона евро.

По информации источника, после вылета "Мальорки" из Ла Лиги сумма отступных в контракте игрока снизилась с 30 до 12 миллионов евро, что автоматически повлияло и на стоимость возможного возвращения в "Барселону".

Сообщается, что каталонцы могут подписать вингера не только для усиления состава, но и с целью дальнейшей перепродажи или включения игрока в другую трансферную сделку.

В минувшем сезоне Вирхили провел 34 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игрок "Арсенала" обратился к фанатам после ошибки в серии пенальти
16:45
Мировой футбол

Игрок "Арсенала" обратился к фанатам после ошибки в серии пенальти

Футболист признался, что тяжело переживает поражение
"Айнтрахт" официально вернул бывшего тренера
16:15
Мировой футбол

"Айнтрахт" официально вернул бывшего тренера

Австрийский специалист подписал контракт до 2029 года

После поражения в ЛЧ "Арсенал" собирается потратить 345 млн евро
15:38
Мировой футбол

После поражения в ЛЧ "Арсенал" собирается потратить 345 млн евро

Лондонский клуб планирует масштабное усиление состава летом

Финал Лиги чемпионов не вошел даже в топ-30 по посещаемости сезона
15:25
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов не вошел даже в топ-30 по посещаемости сезона

Матч "ПСЖ" - "Арсенал" собрал чуть более 61 тысячи зрителей
Луис Энрике продлит контракт с "ПСЖ" до 2030 года
14:31
Мировой футбол

Луис Энрике продлит контракт с "ПСЖ" до 2030 года

Парижский клуб полностью доверяет долгосрочному проекту испанца
"Барселона" хочет сбить цену на игрока "МЮ"
13:16
Мировой футбол

"Барселона" хочет сбить цену на игрока "МЮ"

Каталонцы намерены затянуть переговоры до конца трансферного окна

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике