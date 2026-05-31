"Барселона" хочет вернуть своего бывшего игрока

Футбольный клуб "Барселона" рассматривает возможность возвращения крайнего нападающего "Мальорки" Хана Вирхили.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Альфредо Мартинеса, каталонский клуб может активировать опцию обратного выкупа 19-летнего футболиста за 7,2 миллиона евро.

По информации источника, после вылета "Мальорки" из Ла Лиги сумма отступных в контракте игрока снизилась с 30 до 12 миллионов евро, что автоматически повлияло и на стоимость возможного возвращения в "Барселону".

Сообщается, что каталонцы могут подписать вингера не только для усиления состава, но и с целью дальнейшей перепродажи или включения игрока в другую трансферную сделку.

В минувшем сезоне Вирхили провел 34 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.