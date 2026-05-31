После поражения в ЛЧ "Арсенал" собирается потратить 345 млн евро

Футбольный клуб "Арсенал" намерен серьезно усилить состав после поражения в финале Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Джейми Дикенсона, руководство лондонского клуба готово выделить на трансферы около 345 миллионов евро.

По информации источника, "канонирам" уже одобрили 200 миллионов евро на приобретение двух футболистов - полузащитника "Астон Виллы" Моргана Роджерса и нападающего "Борнмута" Эли Крупи.

Также отмечается, что клуб может получить еще 145 миллионов евро на усиление линии обороны и полузащиты. Однако для этого "Арсеналу" необходимо заработать около 115 миллионов евро за счет продаж игроков.

Напомним, 30 мая команда Микеля Артеты уступила "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.