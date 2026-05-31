31 Мая 2026
RU

После поражения в ЛЧ "Арсенал" собирается потратить 345 млн евро

Мировой футбол
Новости
31 Мая 2026 15:38
26
После поражения в ЛЧ "Арсенал" собирается потратить 345 млн евро

Футбольный клуб "Арсенал" намерен серьезно усилить состав после поражения в финале Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Джейми Дикенсона, руководство лондонского клуба готово выделить на трансферы около 345 миллионов евро.

По информации источника, "канонирам" уже одобрили 200 миллионов евро на приобретение двух футболистов - полузащитника "Астон Виллы" Моргана Роджерса и нападающего "Борнмута" Эли Крупи.

Также отмечается, что клуб может получить еще 145 миллионов евро на усиление линии обороны и полузащиты. Однако для этого "Арсеналу" необходимо заработать около 115 миллионов евро за счет продаж игроков.

Напомним, 30 мая команда Микеля Артеты уступила "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игрок "Арсенала" обратился к фанатам после ошибки в серии пенальти
16:45
Мировой футбол

Игрок "Арсенала" обратился к фанатам после ошибки в серии пенальти

Футболист признался, что тяжело переживает поражение
"Айнтрахт" официально вернул бывшего тренера
16:15
Мировой футбол

"Айнтрахт" официально вернул бывшего тренера

Австрийский специалист подписал контракт до 2029 года

"Барселона" хочет вернуть своего бывшего игрока
15:59
Мировой футбол

"Барселона" хочет вернуть своего бывшего игрока

Каталонцы могут активировать опцию обратного выкупа после вылета "Мальорки"
Финал Лиги чемпионов не вошел даже в топ-30 по посещаемости сезона
15:25
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов не вошел даже в топ-30 по посещаемости сезона

Матч "ПСЖ" - "Арсенал" собрал чуть более 61 тысячи зрителей
Луис Энрике продлит контракт с "ПСЖ" до 2030 года
14:31
Мировой футбол

Луис Энрике продлит контракт с "ПСЖ" до 2030 года

Парижский клуб полностью доверяет долгосрочному проекту испанца
"Барселона" хочет сбить цену на игрока "МЮ"
13:16
Мировой футбол

"Барселона" хочет сбить цену на игрока "МЮ"

Каталонцы намерены затянуть переговоры до конца трансферного окна

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике