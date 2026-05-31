Игрок "Арсенала" обратился к фанатам после ошибки в серии пенальти

31 Мая 2026 16:45
Защитник "Арсенала" Габриэл Магальяйнс выступил с обращением к болельщикам после поражения команды в финале Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский футболист опубликовал сообщение в социальных сетях после драматичной серии пенальти против "ПСЖ".

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти лондонский клуб уступил - 3:4. Габриэл исполнял пятый удар "Арсенала", однако не сумел реализовать пенальти.

"Это больно, но я горжусь командой и всем, чего мы достигли вместе в этом сезоне. Спасибо нашим невероятным фанатам за поддержку на каждом этапе. Вы заслуживаете отпраздновать это путешествие вместе с нами. Увидимся в следующем сезоне", - написал футболист.

Несмотря на поражение в финале Лиги чемпионов, "Арсенал" завершил сезон с чемпионским титулом в Англии. Уже 31 мая команда проведет праздничный парад для болельщиков.

