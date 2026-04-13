Мбаппе вернулся к тренировкам перед матчем с "Баварией"

13 Апреля 2026 19:27
Мбаппе вернулся к тренировкам перед матчем с "Баварией"

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе возобновил тренировки с командой после травмы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Фабрицио Романо, французский форвард готов принять участие в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Баварии".

Ранее Мбаппе пропускал занятия из-за дискомфорта, связанного с рассечением брови, полученным в матче Ла Лиги против "Жироны" (1:1).

Эпизод произошел на 88-й минуте встречи, когда нападающий столкнулся с защитником Рейсом в штрафной площади. Помимо контакта в ногах, соперник задел Мбаппе рукой по лицу, после чего тот оказался на газоне.

Матч "Бавария" - "Реал" состоится 15 апреля.

