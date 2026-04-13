Женщины в мужском футболе: от "Унион Берлин" до первого шага Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Назначение Мари-Луизы Эта на пост главного тренера клуба Бундеслити "Унион Берлин" стало событием не только для немецкого, но и для всего европейского футбола.

Как передает İdman.Biz, берлинский клуб после ухода Штеффена Баумгарта доверил ей мужскую команду.

Также Эта стала первой женщиной, возглавившей клуб Бундеслиги, а также первой женщиной во главе мужской команды в одной из топ-5 лиг Европы. Для футбола, где такие истории до сих пор остаются редкостью, это действительно новый рубеж.

Если говорить о подтвержденных и широко задокументированных случаях, то одна из самых ранних таких историй связана с Италией. В 1999 году Каролина Мораче возглавила "Витербезе" из Серии C1 и вошла в историю как первая женщина у руля мужской профессиональной команды. Ее работа продлилась недолго, после чего этот прецедент еще долго оставался почти единственным.

Следующий громкий прорыв произошел во Франции. В 2014 году "Клермон" из Лиги 2 назначил Элену Кошту, однако до официального дебюта дело не дошло, она ушла еще до первого матча. Вскоре клуб доверили Коринн Диакр, и именно она стала первой женщиной, выведшей мужскую профессиональную команду Франции на официальный матч. История "Клермона" в тот момент стала одним из главных символов того, что барьеры в мужском футболе постепенно начинают сдвигаться.

Самая яркая история успеха пришла из Гонконга. В декабре 2015 года "Истерн" доверили Чан Юэнь-Тин, а уже 22 апреля 2016 года команда обыграла "Саут Чайна" со счетом 2:1 и оформила чемпионство. Этот титул стал для клуба первым за 21 год, а сама Чан вошла в историю как первая женщина, приведшая мужскую команду к золотым медалям в высшем дивизионе национальной лиги.

На этом ее прорыв не закончился: в 2017 году Чан первой среди женщин вывела мужской клуб на матч континентального турнира, Лиги чемпионов АФК, а затем покинула пост главного тренера, оставшись в структуре клуба.

Позже появились и другие важные кейсы. В 2021 году Хелен Нквоча стала временным главным тренером фарерского "Творойри" и вошла в историю как первая женщина во главе мужской команды высшего дивизиона в Европе.

В 2023 году "Форест Грин Роверс", выступавший тогда в Лиге 2 (четвертый по силе дивизион английского футбола), назначил Ханну Дингли временным главным тренером. Так она стала первой женщиной у руля мужской профессиональной команды в Англии, хотя ее работа в этом статусе оказалась короткой и уже через две недели клуб утвердил нового постоянного наставника.

Новая важная глава была написана уже в Германии. В мае 2024 года "Ингольштадт", выступавший в третьем дивизионе немецкого футбола, передал команду Сабрине Виттманн до конца сезона, а в июне утвердил ее на постоянной основе. Именно она стала первой женщиной, официально возглавившей мужскую команду, выступающую в одной из трех высших дивизионах Германии.

Ее старт оказался не просто символическим: "Ингольштадт" не проиграл в четырех матчах под руководством Сабрины и выиграл Баварский кубок. На этом фоне назначение Эта в "Унион Берлин" выглядит уже не единичным чудом, а следующим шагом, только теперь на уровне Бундеслиги и большой европейской элиты.

История женщин в мужском азербайджанском футболе пока развивается скромнее, но и у нас уже есть свой первый прецедент. В мае 2025 года Зюльфия Байрамова вошла в тренерский штаб мужского "Шимала", став первой женщиной, приглашенной на работу в мужскую футбольную команду страны. Она заняла должность тренера вратарей.

На тот момент "Шимал" выступал во Второй лиге и уже обеспечил себе право сыграть в Первой лиге в следующем сезоне. Это еще не история о женщине во главе мужского клуба, но уже важный сигнал: азербайджанский футбол тоже начал делать шаги в сторону перемен, которые еще недавно казались почти невозможными.