13 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
13 Апреля 2026 15:39
9
В Гане погиб футболист в результате нападения грабителей на клубный автобус

Нападающий ганского футбольного клуба "Берекум Челси" Доминик Фримпонг погиб в результате нападения вооруженных грабителей на клубный автобус. Трагический инцидент произошел, когда команда возвращалась с матча чемпионата Ганы против клуба "Самартекс", в котором "Берекум Челси" уступил со счетом 0:1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на заявление Футбольной ассоциации Ганы (GFA) и официальные сообщения клуба, автобус был принудительно остановлен группой вооруженных преступников. Когда водитель попытался совершить маневр, чтобы уйти от преследования, нападавшие открыли огонь по транспортному средству.

"Люди с пистолетами и автоматами начали стрелять по нашему автобусу, когда водитель попытался сдать назад. Игроки и персонал были вынуждены покинуть машину и укрыться в ближайших кустах. К сожалению, один из наших игроков получил серьезные ранения, которые оказались смертельными", — говорится в официальном заявлении клуба в социальных сетях.

Доминику Фримпонгу было 20 лет. В текущем сезоне он считался одним из перспективных игроков команды, успев забить два мяча в 13 матчах. В связи с произошедшим Футбольная ассоциация Ганы объявила о намерении радикально пересмотреть и усилить меры безопасности при транспортировке футбольных клубов, участвующих во внутренних соревнованиях, для предотвращения подобных трагедий в будущем.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Зинедин Зидан отказался возглавить сборную Таджикистана
13:43
Мировой футбол

Зинедин Зидан отказался возглавить сборную Таджикистана

Французский специалист отклонил предложение из Центральной Азии
Центрдеф в Марокко забил победный гол "рабоной" из-за штрафной
13:29
Мировой футбол

Центрдеф в Марокко забил победный гол "рабоной" из-за штрафной - ВИДЕО

Эль-Джабли принес победу Магриб Фес над Видадом, исполнив один из самых сложных технических приемов в футболе
Халк провел первую тренировку со своим сыном в "Атлетико Минейро"
12:44
Мировой футбол

Халк провел первую тренировку со своим сыном в "Атлетико Минейро" - ФОТО

Бразильский форвард публиковал совместные фотографии с тренировочной базы "Сидаде-ду-Галу"
Жозе Моуринью: "У "Тоттенхэма" нет ни таланта, ни характера"
11:06
Мировой футбол

Жозе Моуринью: "У "Тоттенхэма" нет ни таланта, ни характера"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" раскритиковал руководство лондонцев за токсичную атмосферу и отсутствие характера

Хосеп Гвардиола: "Арсенал" - лучшая команда Европы"
09:46
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола: "Арсенал" - лучшая команда Европы"

Главный тренер "Манчестер Сити" оценил силу "канониров"

Фанат "Арсенала" из Уганды подаст в суд на клуб из-за плохой игры
06:16
Мировой футбол

Фанат "Арсенала" из Уганды подаст в суд на клуб из-за плохой игры

А так можно было?

Самое читаемое

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев