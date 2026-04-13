В Гане погиб футболист в результате нападения грабителей на клубный автобус

Нападающий ганского футбольного клуба "Берекум Челси" Доминик Фримпонг погиб в результате нападения вооруженных грабителей на клубный автобус. Трагический инцидент произошел, когда команда возвращалась с матча чемпионата Ганы против клуба "Самартекс", в котором "Берекум Челси" уступил со счетом 0:1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на заявление Футбольной ассоциации Ганы (GFA) и официальные сообщения клуба, автобус был принудительно остановлен группой вооруженных преступников. Когда водитель попытался совершить маневр, чтобы уйти от преследования, нападавшие открыли огонь по транспортному средству.

"Люди с пистолетами и автоматами начали стрелять по нашему автобусу, когда водитель попытался сдать назад. Игроки и персонал были вынуждены покинуть машину и укрыться в ближайших кустах. К сожалению, один из наших игроков получил серьезные ранения, которые оказались смертельными", — говорится в официальном заявлении клуба в социальных сетях.

Доминику Фримпонгу было 20 лет. В текущем сезоне он считался одним из перспективных игроков команды, успев забить два мяча в 13 матчах. В связи с произошедшим Футбольная ассоциация Ганы объявила о намерении радикально пересмотреть и усилить меры безопасности при транспортировке футбольных клубов, участвующих во внутренних соревнованиях, для предотвращения подобных трагедий в будущем.