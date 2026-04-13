Центрдеф в Марокко забил победный гол "рабоной" из-за штрафной - ВИДЕО

В чемпионате Марокко был зафиксирован один из самых зрелищных голов сезона. Центральный защитник клуба "Магриб Фес" Эль-Джабли отличился в матче против "Видада", исполнив сложнейший технический элемент. В соцсетях этот гол уже окрестили главным претендентом на премию Пушкаша.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, на 80-й минуте встречи футболист нанес точный удар из-за пределов штрафной площади, использовав прием "рабона". Этот гол стал единственным в матче и обеспечил "Магриб Фес" победу со счетом 1:0.

Отметим, что удар "рабона" считается сложным техническим приемом, при котором игрок наносит удар по мячу, пронося бьющую ногу позади опорной, скрещивая их. Из-за высокой сложности исполнения такие голы крайне редко забиваются игроками оборонительной линии.