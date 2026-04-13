Фанат "Арсенала" из Уганды подаст в суд на клуб из-за плохой игры

Преданный болельщик "Арсенала" из Уганды, Эрик Кьяма, предпринял беспрецедентный шаг по отношению к любимому клубу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MatchDay Central, мужчина намерен подать официальный иск против футбольного клуба, обвиняя команду в причинении ему "морального ущерба".

Кьяма утверждает, что недавние результаты и качество игры "канониров" вышли далеко за рамки обычного спортивного разочарования, серьезно повлияв на его психическое здоровье и повседневное благополучие.

Болельщик уже начал подготовку документов для обращения в суд. В своем заявлении он планирует подробно описать каждый эпизод, в котором действия игроков на поле причиняли ему глубокое разочарование и депрессивное настроение.