Нойер прокомментировал слухи предполагаемом конфликте с тренером сборной Германии

13 Апреля 2026 04:40
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал слухи о якобы плохих взаимоотношениях с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом, сообщает İdman.Biz.

"Все эти слухи ложные. У нас с ним были хорошие взаимоотношения в "Баварии", он был моим тренером. На чемпионате Европы я также играл в его команде. У нас нет конфликта, все хорошо. Слухи, поступающие с разных сторон, не интересуют ни его, ни меня. Никто из нас не переживает по этому поводу.

Не принимаю участия в подготовке к чемпионату мира, не работаю в рамках данного процесса. Я сосредоточен на "Баварии", уже об этом говорил. Просто наслаждаюсь тем, что играю за эту команду. У нас впереди очень много важных матчей, вместе с командой получаю от этого удовольствие", — сказал Нойер в интервью ZDF.de.

Новости по теме

Фанат "Арсенала" из Уганды подаст в суд на клуб из-за плохой игры
06:16
Мировой футбол

Фанат "Арсенала" из Уганды подаст в суд на клуб из-за плохой игры

А так можно было?

"Челси" впервые в XXI веке всухую проиграл три матча АПЛ подряд
05:20
Мировой футбол

"Челси" впервые в XXI веке всухую проиграл три матча АПЛ подряд

На данный момент "Челси" с 48 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ
Инфантино пытается убедить Иран сыграть матчи ЧМ-2026 в США
02:10
Мировой футбол

Инфантино пытается убедить Иран сыграть матчи ЧМ-2026 в США

Сборная Ирана одной из первых завоевала путевку на мундиаль
"Лион" победил "Лорьян" в Лиге 1
01:25
Мировой футбол

"Лион" победил "Лорьян" в Лиге 1

И прервал девятиматчевую безвыигрышную серию
"Атлетик" дома уступил "Вильярреалу" - ОБНОВЛЕНО
01:10
Мировой футбол

"Атлетик" дома уступил "Вильярреалу" - ОБНОВЛЕНО

"Атлетик" потерпел пятое поражение в последних шести матчах во всех турнирах
"Интер" победил "Комо", отыгравшись с 0:2 - ОБНОВЛЕНО
00:42
Мировой футбол

"Интер" победил "Комо", отыгравшись с 0:2 - ОБНОВЛЕНО

"Интер" продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А

Самое читаемое

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге