12 Апреля 2026 19:21
"Тоттенхэм" на выезде уступил "Сандерленду" в АПЛ

"Сандерленд" на своем поле обыграл "Тоттенхэм" в матче 32-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол в матче на 61-й минуте забил защитник хозяев Норди Мукиеле.

"Сандерленд" набрал 46 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Тоттенхэм" с 30 очками — на 18-й строчке.

В параллельном матче 32-го тура "Кристал Пэлас" обыграл "Ньюкасл" — 2:1. Игра прошла в Лондоне. У хозяев дубль оформил нападающий Жан-Филип Матета (80-я и 90+4-я минуты), у гостей единственный гол на счету форварда Уильям Осулы (43-я).

Еще в одном матче вничью сыграли "Ноттингем Форест" и "Астон Вилла" — 1:1.

