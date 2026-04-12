Флик: "Верю, что "Барселона" способна выиграть чемпионат"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал положение команды в Ла Лиге после победы над "Эспаньолом".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, каталонцы увеличили отрыв от "Реала" до девяти очков после победы со счетом 4:1 в матче 31-го тура.

"Я настроен исключительно позитивно. Если оглянуться на наш сезон и то, как он развивался, у нас было много травм и не самых удачных выступлений, и нам приходилось с этим справляться. Я всегда стараюсь мыслить позитивно: то, как мы играем и чего добились, - это действительно здорово. Наша основная цель - выйти в полуфинал Лиги чемпионов, и мы стремимся пройти дальше", - отметил специалист.

Флик также подчеркнул важность подготовки к следующим матчам и командной игры.

"После этой встречи у нас будет почти неделя для подготовки к следующему матчу Ла Лиги. Это важно для нас и для игроков. Мы уверены в своих силах и знаем, что можем выиграть чемпионат, но каждый матч нужно начинать с правильным настроем. Одним лишь качеством ничего не добьешься - нужно играть как команда. Я верю, что мы способны выиграть чемпионат, но этого еще не произошло", - добавил тренер.