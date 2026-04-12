"Реал" хочет вернуть бывшего полузащитника

Мадридский "Реал" работает над возвращением бывшего полузащитника Тони Крооса в клуб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, руководство "сливочных" хочет видеть чемпиона мира в спортивной структуре команды.

По информации источника, в клубе считают, что опыт и влияние Крооса могут принести пользу "Реалу" вне зависимости от его будущей должности. При этом подчеркивается, что инициатива возвращения исходит лично от президента клуба Флорентино Переса, однако конкретные детали возможного сотрудничества пока не определены.

Кроос выступал за "Реал" с 2014 по 2024 год, после чего завершил профессиональную карьеру. За это время он пять раз выигрывал Лигу чемпионов и четыре раза становился чемпионом Испании.