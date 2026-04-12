12 Апреля 2026 09:50
Близкий друг Мирчи Луческу раскрыл причину смерти именитого тренера

Овидиу Иоаницоая, директор Gazeta Sporturilor и близкий друг Мирчи Луческу, рассказал о смерти румынского наставника.

"Два — два с половиной месяца назад у него не было абсолютно никаких проблем. Затем появился лейкоз, который все осложнил. По сути, именно он и стал причиной происходящего. Мы старались скрыть диагноз, говорили, что это личное, но именно лейкоз вызвал и ускорил смерть.

Во всяком случае, для него футбол был всем. Если бы ему запретили поехать на матч в Стамбул, ему, пожалуй, было бы еще тяжелее психологически. Это была его судьба — он всю жизнь жил на полной скорости и, к сожалению, так же стремительно ушел. Его жизнь была футболом", — приводит İdman.Biz отрывок интервью Иоаницоая порталу Golazo.ru.

Друг покойного тренера признался, что разговаривал с Луческу за неделю-две до матча в Стамбуле: "Врачи избегали говорить ему правду, и я выступил посредником. Я сказал: "Мирча, ситуация серьезная — так говорят врачи". А он ответил: "Я ничего не могу сделать. Так начал — если придется, так и закончу". Это был риск, осознанно принятый им.

Он также сказал: "Хорошо, завтра выйду, поеду домой, приму душ, а потом сходим на капучино".

