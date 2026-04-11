Садио Мане может продолжить карьеру в Турции?

Капитан сборной Сенегала по футболу Садио Мане, как ожидается, продолжит свою карьеру в турецкой Суперлиге.

Как сообщает İdman.Biz, пристальный интерес к опытному нападающему проявляют стамбульские клубы "Бешикташ" и "Истанбул Башакшехир".

Несмотря на то, что контракт футболиста с его нынешним клубом, саудовским "Аль-Насром" истекает 30 июня 2027 года, сам он стремится играть на зеленых полях Турции. Сообщается, что звездный игрок объявит о своем окончательном решении по поводу трансфера ближе к концу текущего сезона.

Напомним, Садио Мане выступает в чемпионате Саудовской Аравии с августа 2023 года.