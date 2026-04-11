11 Апреля 2026
Болельщики "Реал Мадрида" обвинили федерацию в коррупции после ничьей с "Жироной"

11 Апреля 2026 18:40
Болельщики мадридского "Реала" выразили резкое недовольство судейством после матча 31-го тура Ла Лиги против "Жироны", который завершился со счетом 1:1. По окончании встречи фанаты столичного клуба обвинили Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) в коррупции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, трибуны стадиона встретили финальный свисток свистом и скандированием лозунгов "Коррупция в федерации!". Главным поводом для протестов стал эпизод в конце матча, когда Килиан Мбаппе получил удар по лицу в штрафной площади соперника. Главный арбитр встречи Хавьер Альберола Рохас не усмотрел в данном моменте оснований для назначения пенальти.

Отметим, что после 31 тура "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 70 очков. "Жирона" с 38 баллами располагается на 12-й строчке.

