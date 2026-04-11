Тибо Куртуа планирует вернуться к полуфиналу Лиги чемпионов

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа рассчитывает вернуться в строй к матчам 1/2 финала Лиги чемпионов в случае выхода команды в следующий раунд. 33-летний голкипер восстанавливается после повреждения мышцы бедра, полученного 17 марта 2026 года в ответной игре 1/8 финала против "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, процесс реабилитации бельгийца идет согласно графику. Первоначальный срок восстановления составлял шесть недель, что позволяет Куртуа рассчитывать на попадание в заявку к концу апреля. В текущем розыгрыше турнира Куртуа помог команде пройти английский "Манчестер Сити" (общий счет 5:1), прежде чем выбыл из-за травмы.

Судьба путевки в полуфинал решится 15 апреля в Мюнхене, где "Реал" проведет ответный матч против "Баварии" после домашнего поражения (1:2). Победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии "ПСЖ" и "Ливерпуля". Первые матчи полуфинальной стадии запланированы на конец текущего месяца.