11 Апреля 2026
RU

Врач Мирчи Луческу: "Он хотел умереть на футбольном поле"

Мировой футбол
Новости
11 Апреля 2026 10:33
14
Врач Мирчи Луческу: "Он хотел умереть на футбольном поле"

Драгош Винеряну, заведующий кардиологическим отделением Университетской больницы Бухареста, поделился деталями разговоров с Мирчей Луческу перед его смертью. Румынский специалист скончался в возрасте 80 лет после госпитализации из расположения национальной сборной.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Digi Sport, врач подчеркнул безграничную преданность тренера своей профессии.

"Однажды он сказал мне: "Господин профессор, все, чего я хочу, — это умереть на футбольном поле". Ему всегда было жаль, что он не на поле. Он постоянно повторял: "Отпустите меня на матч". Он был дирижером футбола", — рассказал Винеряну.

Мирча Луческу был доставлен в больницу 29 марта 2026 года после потери сознания на совещании с игроками перед матчем против Словакии. В ходе десятидневного пребывания в клинике тренер перенес инфаркт. 5 апреля его состояние ухудшилось, что потребовало перевода в реанимацию, а спустя два дня, 7 апреля, легендарный наставник скончался.

İdman.Biz
Тэги:

