"Тоттенхэм" впервые за 144 года оказался в зоне вылета

Футбольный клуб "Тоттенхэм" впервые за 144 года существования клуба опустился в зону вылета английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, лондонцы с 30 очками занимают 18-е место в турнирной таблице. Это произошло после того, как "Вест Хэм" разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 4:0 и поднялся на 17-ю позицию, набрав 32 балла.

При этом у "шпор" остается матч в запасе - 12 апреля команда сыграет с "Сандерлендом".

Отметим, что 31 марта пост главного тренера "Тоттенхэма" занял Роберто Де Дзерби, став третьим наставником клуба в текущем сезоне. Ранее команду возглавляли Игор Тудор и Томас Франк.