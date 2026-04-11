11 Апреля 2026
11 Апреля 2026 03:01
"Тоттенхэм" впервые за 144 года оказался в зоне вылета

Футбольный клуб "Тоттенхэм" впервые за 144 года существования клуба опустился в зону вылета английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, лондонцы с 30 очками занимают 18-е место в турнирной таблице. Это произошло после того, как "Вест Хэм" разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 4:0 и поднялся на 17-ю позицию, набрав 32 балла.

При этом у "шпор" остается матч в запасе - 12 апреля команда сыграет с "Сандерлендом".

Отметим, что 31 марта пост главного тренера "Тоттенхэма" занял Роберто Де Дзерби, став третьим наставником клуба в текущем сезоне. Ранее команду возглавляли Игор Тудор и Томас Франк.

İdman.Biz
Новости по теме

Канал "Реала" возмутился эпизодом с Мбаппе
02:12
Мировой футбол

Канал "Реала" возмутился эпизодом с Мбаппе - ФОТО

В клубе считают, что арбитр не назначил очевидный пенальти
Арбелоа установил антирекорд среди тренеров "Реала"
01:49
Мировой футбол

Арбелоа установил антирекорд среди тренеров "Реала"

Мадридцы продолжают терять очки и отстают от "Барселоны"

Пять клубов уже вышли в Лигу чемпионов сезона 2026/2027
01:46
Мировой футбол

Пять клубов уже вышли в Лигу чемпионов сезона 2026/2027

"Реал" стал последней командой, обеспечившей себе место в турнире
"Реал" гарантировал себе место в Лиге чемпионов
01:30
Мировой футбол

"Реал" гарантировал себе место в Лиге чемпионов

Мадридцы обеспечили топ-4 несмотря на осечку с "Жироной"

"Марсель" уверенно обыграл "Метц" в Лиге 1
01:16
Мировой футбол

"Марсель" уверенно обыграл "Метц" в Лиге 1 - ОБНОВЛЕНО

Обамеянг и Гринвуд стали ключевыми фигурами победы
"Вест Хэм" разгромил "Вулверхэмптон" и покинул зону вылета
01:07
Мировой футбол

"Вест Хэм" разгромил "Вулверхэмптон" и покинул зону вылета

Лондонцы забили четыре мяча и опустили "Тоттенхэм" в опасную зону

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины