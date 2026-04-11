Канал "Реала" возмутился эпизодом с Мбаппе - ФОТО

В мадридском "Реале" остались недовольны судейством в матче с "Жироной" (1:1) в рамках Ла Лиги.

Как сообщает İdman.Biz, клубный канал RMTV жестко отреагировал на эпизод с участием Килиана Мбаппе во втором тайме встречи.

Форвард "сливочных" упал в штрафной площади после удара по лицу, однако главный арбитр не зафиксировал нарушение и не назначил пенальти.

"Это мошенничество, чистый пенальти на Мбаппе. Когда Килиан вернул себе мяч и почти забил, судья тут же свистнул, потому что он задел лицо защитника, но когда по лицу ударили самого Мбаппе, нарушения нет?" - говорится в комментарии клубного телевидения.

Отметим, что матч завершился вничью 1:1, и "Реал" рискует увеличить отставание от "Барселоны" до девяти очков, если каталонцы выиграют свое ближайшее дерби.