Канал "Реала" возмутился эпизодом с Мбаппе - ФОТО

11 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
11 Апреля 2026 02:12
16
Канал "Реала" возмутился эпизодом с Мбаппе

В мадридском "Реале" остались недовольны судейством в матче с "Жироной" (1:1) в рамках Ла Лиги.

Как сообщает İdman.Biz, клубный канал RMTV жестко отреагировал на эпизод с участием Килиана Мбаппе во втором тайме встречи.

Форвард "сливочных" упал в штрафной площади после удара по лицу, однако главный арбитр не зафиксировал нарушение и не назначил пенальти.

"Это мошенничество, чистый пенальти на Мбаппе. Когда Килиан вернул себе мяч и почти забил, судья тут же свистнул, потому что он задел лицо защитника, но когда по лицу ударили самого Мбаппе, нарушения нет?" - говорится в комментарии клубного телевидения.

Отметим, что матч завершился вничью 1:1, и "Реал" рискует увеличить отставание от "Барселоны" до девяти очков, если каталонцы выиграют свое ближайшее дерби.

İdman.Biz
Тэги:

