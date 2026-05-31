Фанаты "ПСЖ" оскорбляли Мбаппе после победы в финале Лиги чемпионов - ВИДЕО

Болельщики "ПСЖ" скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего нападающего команды Килиана Мбаппе после победы клуба в финале Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, празднование проходило в Париже на фоне Эйфелевой башни, где фанаты выкрикивали оскорбления в адрес французского форварда: "Мбаппе - сын шлюхи".

Напомним, Мбаппе покинул "ПСЖ" летом 2024 года и перешел в мадридский "Реал". После его ухода парижский клуб дважды подряд выиграл Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира, забив 15 голов. Однако "Реал" завершил выступление в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив "Баварии" по сумме двух матчей.