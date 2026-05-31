31 Мая 2026 18:16
"Челси" заинтересовался защитником "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Илья Забарный может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на FootMercato, интерес к украинскому футболисту проявляет "Челси".

По информации источника, лондонский клуб намерен воспользоваться тем, что Забарный не считается стабильным игроком стартового состава парижан.

Пока "Челси" не делал официального предложения по трансферу защитника, однако ситуация может измениться в ближайшие месяцы.

Илья Забарный перешел в "ПСЖ" из "Борнмута" в 2025 году за 63 миллиона евро. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2030 года.

В сезоне-2025/26 украинский защитник провел 37 матчей во всех турнирах и забил один гол. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро.

İdman.Biz
