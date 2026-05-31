Швейцария разгромила Иорданию в товарищеском матче

31 Мая 2026 19:06
Завершился товарищеский матч между сборными Швейцарии и Иордании. Игра прошла на стадионе "Кибунпарк" (Санкт-Галлен, Швейцария). В качестве главного арбитра выступил Рохит Сагги из Норвегии. Победу в матче со счетом 4:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий швейцарской команды Брил Эмболо, реализовав пенальти на 28-й минуте. На 33-й минуте форвард Дан Ндой удвоил преимущество хозяев, а на 45+10-й минуте полузащитник Гранит Джака забил третий мяч в ворота Иордании. На 52-й минуте футболист гостей Одех Аль-Фахури отыграл один мяч, но на 79-й минуте Кристиан Фасснахт восстановил преимущество швейцарцев в три мяча, установив окончательный счет – 4:1.

Обе национальные команды квалифицировались на чемпионат мира 2026 года.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Иордании выступает в одной группе с Алжиром, Австрией и Аргентиной. Соперниками швейцарцев в группе B чемпионата мира — 2026 станут сборные Катара, Боснии и Герцеговины и Канады.

