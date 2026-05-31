31 Мая 2026
RU

Чемпионский парад "Арсенала" в Лондоне собрал сотни тысяч фанатов

Мировой футбол
Новости
31 Мая 2026 19:26
16
Чемпионский парад "Арсенала" в Лондоне собрал сотни тысяч фанатов

Сотни тысяч человек вышли на улицы северного Лондона, чтобы принять участие в чемпионском параде столичного футбольного клуба "Арсенал". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на ТАСС.

Ранее клуб впервые за 22 года стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ), и именно этот трофей футболисты демонстрируют своим поклонникам во время 8-километрового заезда по улицам района Ислингтон. Чуть позже 14:00 (17:00 по Баку) четыре автобуса выехали из ворот домашнего стадиона клуба "Эмирейтс".

В головном автобусе с открытым верхом с трофеем АПЛ едет мужская команда, во втором - тренерский и обслуживающий состав, в третьем - женская команда "Арсенала", которая в феврале этого года стала обладателем Кубка чемпионов ФИФА среди женщин, в четвертом - избранные болельщики и члены клуба.

Поводов для празднования в воскресенье могло быть еще больше, если бы команда испанского тренера Микеля Артеты накануне сумела победить в финале Лиги чемпионов. Однако европейский трофей опять прошел мимо "канониров" - в решающем матче в Будапеште "красно-белые" проиграли французскому клубу ПСЖ. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане были сильнее - 4:3.

Однако, если судить по настроениям болельщиков, горечь поражения не уменьшила их радости от столь долгожданного титула АПЛ. Многие поклонники клуба вышли на улицы со своими семьями, преимущественно все - в майках "Арсенала", многие с флагами, плакатами, громкими рожками и, несмотря на почти 30-градусную жару, в полосатых шарфах.

Полиция Лондона с утра перекрыла многие улицы района Ислингтон. Всего на улицах ожидается до полумиллиона человек. Завершится парад в той же точке, откуда и стартовал - на стадионе "Эмирейтс".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов по итогам сезона
19:46
Мировой футбол

Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов по итогам сезона

Победителем турнира стал "ПСЖ"
Швейцария разгромила Иорданию в товарищеском матче
19:06
Мировой футбол

Швейцария разгромила Иорданию в товарищеском матче

Обе национальные команды квалифицировались на чемпионат мира

Хакими стал самым титулованным африканским футболистом в истории
18:36
Мировой футбол

Хакими стал самым титулованным африканским футболистом в истории

Ранее лидером рейтинга был Это'О
"Челси" заинтересовался защитником "ПСЖ"
18:16
Мировой футбол

"Челси" заинтересовался защитником "ПСЖ"

Лондонский клуб следит за ситуацией вокруг украинского футболиста
Фанаты "ПСЖ" оскорбляли Мбаппе после победы в финале Лиги чемпионов
17:59
Мировой футбол

Фанаты "ПСЖ" оскорбляли Мбаппе после победы в финале Лиги чемпионов - ВИДЕО

Болельщики парижан вспомнили об уходе форварда в "Реал"
Игрок "Арсенала" обратился к фанатам после ошибки в серии пенальти
16:45
Мировой футбол

Игрок "Арсенала" обратился к фанатам после ошибки в серии пенальти

Футболист признался, что тяжело переживает поражение

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике