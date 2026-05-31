Чемпионский парад "Арсенала" в Лондоне собрал сотни тысяч фанатов

Сотни тысяч человек вышли на улицы северного Лондона, чтобы принять участие в чемпионском параде столичного футбольного клуба "Арсенал". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на ТАСС.

Ранее клуб впервые за 22 года стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ), и именно этот трофей футболисты демонстрируют своим поклонникам во время 8-километрового заезда по улицам района Ислингтон. Чуть позже 14:00 (17:00 по Баку) четыре автобуса выехали из ворот домашнего стадиона клуба "Эмирейтс".

В головном автобусе с открытым верхом с трофеем АПЛ едет мужская команда, во втором - тренерский и обслуживающий состав, в третьем - женская команда "Арсенала", которая в феврале этого года стала обладателем Кубка чемпионов ФИФА среди женщин, в четвертом - избранные болельщики и члены клуба.

Поводов для празднования в воскресенье могло быть еще больше, если бы команда испанского тренера Микеля Артеты накануне сумела победить в финале Лиги чемпионов. Однако европейский трофей опять прошел мимо "канониров" - в решающем матче в Будапеште "красно-белые" проиграли французскому клубу ПСЖ. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане были сильнее - 4:3.

Однако, если судить по настроениям болельщиков, горечь поражения не уменьшила их радости от столь долгожданного титула АПЛ. Многие поклонники клуба вышли на улицы со своими семьями, преимущественно все - в майках "Арсенала", многие с флагами, плакатами, громкими рожками и, несмотря на почти 30-градусную жару, в полосатых шарфах.

Полиция Лондона с утра перекрыла многие улицы района Ислингтон. Всего на улицах ожидается до полумиллиона человек. Завершится парад в той же точке, откуда и стартовал - на стадионе "Эмирейтс".