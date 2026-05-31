31 Мая 2026
RU

Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов по итогам сезона

Мировой футбол
Новости
31 Мая 2026 19:46
10
Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов по итогам сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2025/2026.

Символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

Вратарь: Давид Райя ("Арсенал");

Защитники: Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Габриэл Магальяйнс ("Арсенал"), Маркиньос ("ПСЖ"), Маркос Льоренте ("Атлетико" Мадрид);

Полузащитники: Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"), Витинья ("ПСЖ"), Деклан Райс ("Арсенал"), Майкл Олисе ("Бавария");

Нападающие: Харри Кейн ("Бавария"), Усман Дембеле ("ПСЖ").

Победителем турнира стал "ПСЖ", одержавший победу в финальном матче над лондонским "Арсеналом" (1:1, 4:3 пен.).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Чемпионский парад "Арсенала" в Лондоне собрал сотни тысяч фанатов
19:26
Мировой футбол

Чемпионский парад "Арсенала" в Лондоне собрал сотни тысяч фанатов

Поводов для празднования в воскресенье могло быть еще больше
Швейцария разгромила Иорданию в товарищеском матче
19:06
Мировой футбол

Швейцария разгромила Иорданию в товарищеском матче

Обе национальные команды квалифицировались на чемпионат мира

Хакими стал самым титулованным африканским футболистом в истории
18:36
Мировой футбол

Хакими стал самым титулованным африканским футболистом в истории

Ранее лидером рейтинга был Это'О
"Челси" заинтересовался защитником "ПСЖ"
18:16
Мировой футбол

"Челси" заинтересовался защитником "ПСЖ"

Лондонский клуб следит за ситуацией вокруг украинского футболиста
Фанаты "ПСЖ" оскорбляли Мбаппе после победы в финале Лиги чемпионов
17:59
Мировой футбол

Фанаты "ПСЖ" оскорбляли Мбаппе после победы в финале Лиги чемпионов - ВИДЕО

Болельщики парижан вспомнили об уходе форварда в "Реал"
Игрок "Арсенала" обратился к фанатам после ошибки в серии пенальти
16:45
Мировой футбол

Игрок "Арсенала" обратился к фанатам после ошибки в серии пенальти

Футболист признался, что тяжело переживает поражение

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике