Опубликована символическая сборная Лиги чемпионов по итогам сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2025/2026.
Символическая сборная Лиги чемпионов сезона-2025/2026:
Вратарь: Давид Райя ("Арсенал");
Защитники: Нуну Мендеш ("ПСЖ"), Габриэл Магальяйнс ("Арсенал"), Маркиньос ("ПСЖ"), Маркос Льоренте ("Атлетико" Мадрид);
Полузащитники: Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"), Витинья ("ПСЖ"), Деклан Райс ("Арсенал"), Майкл Олисе ("Бавария");
Нападающие: Харри Кейн ("Бавария"), Усман Дембеле ("ПСЖ").
Победителем турнира стал "ПСЖ", одержавший победу в финальном матче над лондонским "Арсеналом" (1:1, 4:3 пен.).