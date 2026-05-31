"Ливерпуль" официально объявил об уходе Ибраима Конате

"Ливерпуль" на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с защитником команды Ибраима Конате.

"Центральный защитник покинет "Энфилд" в конце июня, завершив свою пятилетнюю карьеру в составе "красных".

Французский футболист покинет клуб с медалью чемпиона Премьер-лиги за победу "Ливерпуля" в сезоне 2024/2025, а также с успехами в Кубке Англии, Кубке Лиги (дважды) и Суперкубке Англии.

Конате покинет клуб с чувством благодарности и признательности за свой вклад. Все в клубе желают ему всего наилучшего в будущем", — приводит İdman.Biz сообщение пресс-службы клуба.

Конате перешел в "Ливерпуль" из "РБ Лейпциг" летом 2021 года. Футболист провел в общей сложности 183 матча за английскую команду и забил семь голов.