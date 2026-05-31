Хакими стал самым титулованным африканским футболистом в истории

31 Мая 2026 18:36
Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Марокко Ашраф Хакими стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Таким образом, Хакими теперь является самым титулованным футболистом из Африки в истории, у него в общей сложности 19 трофеев.

Как сообщает İdman.Biz, ранее лидером рейтинга был бывший игрок сборной Камеруна Самуэль Это'О с 18 титулами.

К этому моменту в составе парижской команды Хакими пять раз становился чемпионом Франции, дважды брал Кубок страны и трижды — национальный Суперкубок. С "ПСЖ" защитник также дважды выиграл Лигу чемпионов и один раз завоевал Суперкубок УЕФА. Помимо этого, футболист брал трофеи с "Интером", дортмундской "Боруссией" и "Реалом".

