"Реал" перестал забивать в первых таймах

11 Апреля 2026 00:30
Мадридский "Реал" не сумел забить ни одного гола в первом тайме в последних четырех матчах во всех турнирах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, это худшая серия "королевского клуба" без забитых мячей до перерыва с сентября 2024 года, когда команда не отличалась в шести встречах подряд.

Очередной матч с подобным сценарием проходит в рамках 31-го тура испанской Примеры против "Жироны". После первого тайма счет оставался 0:0, однако на 51-й минуте полузащитник "Реала" Федерико Вальверде открыл счет. Вскоре "Жирона" отыгралась - на 62-й минуте отличился Тома Лемар.

Отметим, что в предыдущем туре команда Альваро Арбелоа уступила "Мальорке" со счетом 1:2. В следующем матче Примеры "Реал" сыграет с "Алавесом", а "Жирона" встретится с "Бетисом". Обе игры состоятся 21 апреля.

