"Аль-Ахли" обвинил судей в помощи "Аль-Насру" Роналду

В "Аль-Ахли" выразили недовольство судейством и считают, что арбитры оказывают помощь "Аль-Насру", за который выступает Криштиану Роналду.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato, саудовский клуб выступил с резким заявлением после матча 29-го тура Про-Лиги против "Аль-Фейхи", завершившегося вничью 1:1.

В заявлении подчеркивается, что судейские ошибки оказали существенное влияние на ход встречи и итоговый результат, что, в свою очередь, сказалось на положении команды в чемпионской гонке.

"Аль-Ахли" также выразил обеспокоенность системой отбора арбитров и критериями их работы, отметив, что подобные решения подрывают принцип честной конкуренции.

Клуб потребовал предоставить записи переговоров между судьями и VAR, а также объяснения по спорным эпизодам, в которых, по мнению представителей команды, были допущены ошибки.

На данный момент "Аль-Ахли" с 66 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Аль-Наср" лидирует с 70 очками и имеет матч в запасе.