"Атлетико" заинтересован в таланте "Барселоны"

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к опорному полузащитнику "Барселоны" Марку Берналю.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, директор "матрасников" Матеу Алемани провел встречу в Махадахонде с одним из агентов 18-летнего футболиста. В каталонском клубе ожидают возможные кадровые изменения летом, что усиливает интерес со стороны "Атлетико" к ситуации вокруг игрока.

Берналь считается одним из перспективных воспитанников "Барселоны" и уже получает игровую практику на высоком уровне. В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и одной результативной передачей.

Контракт полузащитника с "Барселоной" рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 30 млн евро.