Тренер "Фулхэма" получил дисквалификацию за критику судейства

10 Апреля 2026 20:31
Тренер "Фулхэма" получил дисквалификацию за критику судейства

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва дисквалифицирован на один матч за комментарии после игры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, независимая регулирующая комиссия приняла решение наказать специалиста за его высказывания после поражения от "Вест Хэма", состоявшегося 4 марта.

После матча Силва в эфире программы Match of the Day выразил недовольство рядом судейских решений, которые, по его мнению, были приняты против его команды.

Помимо дисквалификации, тренер также оштрафован на 103 тысячи евро.

Отмечается, что Силва сможет находиться у кромки поля в ближайшем матче против "Ливерпуля", который пройдет 11 апреля, так как действие дисквалификации временно приостановлено до рассмотрения апелляции.

Новости по теме

"Барселона" ответила на слухи о возвращении Месси
21:41
Мировой футбол

"Барселона" ответила на слухи о возвращении Месси

Деку назвал разговоры о камбэке легенды нереалистичными

"Челси" нацелился на трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
21:26
Мировой футбол

"Челси" нацелился на трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Лондонцы могут перехватить полузащитника "Штутгарта" за 50 млн евро

"Барселона" и "Реал" нацелились на звезду "Баварии"
21:09
Мировой футбол

"Барселона" и "Реал" нацелились на звезду "Баварии"

Испанские гранды готовы побороться за трансфер Майкла Олисе
"Атлетико" заинтересован в таланте "Барселоны"
20:46
Мировой футбол

"Атлетико" заинтересован в таланте "Барселоны"

Мадридский клуб следит за ситуацией с 18-летним Марком Берналем

Полузащитник "Челси" пропустит матч с "Манчестер Сити" из-за наказания
20:15
Мировой футбол

Полузащитник "Челси" пропустит матч с "Манчестер Сити" из-за наказания

Росеньор подтвердил наказание полузащитника "Челси" несмотря на извинения

Симеоне отреагировал на жалобу "Барселоны" в УЕФА
19:58
Мировой футбол

Симеоне отреагировал на жалобу "Барселоны" в УЕФА

Тренер "Атлетико" заявил, что команда спокойно относится к судейским спорам

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике
17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины