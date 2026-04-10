Тренер "Фулхэма" получил дисквалификацию за критику судейства

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва дисквалифицирован на один матч за комментарии после игры.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, независимая регулирующая комиссия приняла решение наказать специалиста за его высказывания после поражения от "Вест Хэма", состоявшегося 4 марта.

После матча Силва в эфире программы Match of the Day выразил недовольство рядом судейских решений, которые, по его мнению, были приняты против его команды.

Помимо дисквалификации, тренер также оштрафован на 103 тысячи евро.

Отмечается, что Силва сможет находиться у кромки поля в ближайшем матче против "Ливерпуля", который пройдет 11 апреля, так как действие дисквалификации временно приостановлено до рассмотрения апелляции.