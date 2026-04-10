"Челси" нацелился на трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

10 Апреля 2026 21:26
Футбольный клуб "Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Штутгарта" Ангело Штиллеру и может перехватить игрока у "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, футболист сборной Германии впечатлил представителей лондонского клуба своей игрой, в частности в матче Бундеслиги против "Байера", завершившемся победой "Штутгарта" со счетом 4:1.

По информации источника, немецкий клуб оценивает 25-летнего хавбека примерно в 50 млн евро. Отмечается, что минувшим летом "Манчестер Юнайтед" уже предпринимал попытку подписать игрока на завершающем этапе трансферного окна.

В случае перехода в английскую Премьер-лигу зарплата Штиллера может увеличиться как минимум вдвое. В настоящее время он зарабатывает около 4,5 млн евро в год.

В текущем сезоне полузащитник провел 44 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и 10 результативными передачами. Его контракт со "Штутгартом" рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 45 млн евро.

Новости по теме

"Барселона" ответила на слухи о возвращении Месси
21:41
Мировой футбол

"Барселона" ответила на слухи о возвращении Месси

Деку назвал разговоры о камбэке легенды нереалистичными

"Барселона" и "Реал" нацелились на звезду "Баварии"
21:09
Мировой футбол

"Барселона" и "Реал" нацелились на звезду "Баварии"

Испанские гранды готовы побороться за трансфер Майкла Олисе
"Атлетико" заинтересован в таланте "Барселоны"
20:46
Мировой футбол

"Атлетико" заинтересован в таланте "Барселоны"

Мадридский клуб следит за ситуацией с 18-летним Марком Берналем

Тренер "Фулхэма" получил дисквалификацию за критику судейства
20:31
Мировой футбол

Тренер "Фулхэма" получил дисквалификацию за критику судейства

Марку Силва наказан после высказываний по итогам матча с "Вест Хэмом"
Полузащитник "Челси" пропустит матч с "Манчестер Сити" из-за наказания
20:15
Мировой футбол

Полузащитник "Челси" пропустит матч с "Манчестер Сити" из-за наказания

Росеньор подтвердил наказание полузащитника "Челси" несмотря на извинения

Симеоне отреагировал на жалобу "Барселоны" в УЕФА
19:58
Мировой футбол

Симеоне отреагировал на жалобу "Барселоны" в УЕФА

Тренер "Атлетико" заявил, что команда спокойно относится к судейским спорам

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике
17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины