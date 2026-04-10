"Челси" нацелился на трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Футбольный клуб "Челси" проявляет интерес к полузащитнику "Штутгарта" Ангело Штиллеру и может перехватить игрока у "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, футболист сборной Германии впечатлил представителей лондонского клуба своей игрой, в частности в матче Бундеслиги против "Байера", завершившемся победой "Штутгарта" со счетом 4:1.

По информации источника, немецкий клуб оценивает 25-летнего хавбека примерно в 50 млн евро. Отмечается, что минувшим летом "Манчестер Юнайтед" уже предпринимал попытку подписать игрока на завершающем этапе трансферного окна.

В случае перехода в английскую Премьер-лигу зарплата Штиллера может увеличиться как минимум вдвое. В настоящее время он зарабатывает около 4,5 млн евро в год.

В текущем сезоне полузащитник провел 44 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и 10 результативными передачами. Его контракт со "Штутгартом" рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 45 млн евро.