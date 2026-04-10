Байден-младший вызвал на бой сыновей Трампа перед турниром UFC

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, заявил о готовности провести поединок против Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа.

Как передает İdman.Biz, инициатива возможного боя исходила от блогера Эндрю Кэллахана, который предложил организовать такой поединок. Байден-младший не стал отказываться от идеи и подчеркнул, что готов выйти в октагон.

"Я готов на 100%, если он сможет их уговорить. Если он это провернет — я в деле", — заявил он.

Добавим, что Хантеру Байдену 56 лет, Дональду Трампу-младшему - 48 лет, а Эрику Трампу – 42.

Отметим, что потенциальный поединок обсуждается на фоне подготовки к необычному событию — турниру UFC, который планируется провести 14 июня на территории Белого дома. Мероприятие будет приурочено к 250-летию независимости США.

Главным боем турнира станет поединок между чемпионом UFC в легком весе Илией Топурией и временным чемпионом этого же дивизиона Джастином Гейджи.