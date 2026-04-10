Байден-младший вызвал на бой сыновей Трампа перед турниром UFC

10 Апреля 2026 17:27
Байден-младший вызвал на бой сыновей Трампа перед турниром UFC

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, заявил о готовности провести поединок против Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа.

Как передает İdman.Biz, инициатива возможного боя исходила от блогера Эндрю Кэллахана, который предложил организовать такой поединок. Байден-младший не стал отказываться от идеи и подчеркнул, что готов выйти в октагон.

"Я готов на 100%, если он сможет их уговорить. Если он это провернет — я в деле", — заявил он.

Добавим, что Хантеру Байдену 56 лет, Дональду Трампу-младшему - 48 лет, а Эрику Трампу – 42.

Отметим, что потенциальный поединок обсуждается на фоне подготовки к необычному событию — турниру UFC, который планируется провести 14 июня на территории Белого дома. Мероприятие будет приурочено к 250-летию независимости США.

Главным боем турнира станет поединок между чемпионом UFC в легком весе Илией Топурией и временным чемпионом этого же дивизиона Джастином Гейджи.

İdman.Biz
Новости по теме

"Манчестер Сити" нацелился на капитана "Спортинга"
18:35
Мировой футбол

"Манчестер Сити" нацелился на капитана "Спортинга"

Английский клуб изучает условия трансфера Юльманна и готов к переговорам
В Мингячевире прошел семинар для тренеров по плаванию
16:12
Мировой футбол

В Мингячевире прошел семинар для тренеров по плаванию - ФОТО

Программа реализована в рамках проекта "Учимся плавать"

"Золотой мяч - 2026": главные критерии определения победителя - ВИДЕО
15:59
Мировой футбол

"Золотой мяч - 2026": главные критерии определения победителя - ВИДЕО

При голосовании эксперты отдадут приоритет игре в ключевых матчах и влиянию на команду

"Арсенал" готов продать своих воспитанников за 100 миллионов фунтов
15:44
Мировой футбол

"Арсенал" готов продать своих воспитанников за 100 миллионов фунтов

Лондонский клуб выставил на трансфер Майлза Льюиса-Скелли и Итана Нванери для соблюдения финансового фэйр-плей
Никита Хайкин получил норвежское гражданство
14:59
Мировой футбол

Никита Хайкин получил норвежское гражданство

Голкипер "Буде-Глимт" официально стал гражданином Норвегии и может быть вызван в национальную сборную
Роналду: "Все мои голы зафиксированы на видео"
13:44
Мировой футбол

Роналду: "Все мои голы зафиксированы на видео"

41-летний португалец подтвердил намерение забить 1000 мячей и предоставить видеодоказательства

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов