10 Апреля 2026
10 Апреля 2026 15:44
"Арсенал" готов продать своих воспитанников за 100 миллионов фунтов

Футбольный клуб "Арсенал" принял решение рассмотреть предложения по трансферу двух молодых талантов своей академии — Майлза Льюиса-Скелли и Итана Нванери. Клуб намерен выручить от их продажи не менее 100 миллионов фунтов стерлингов (около 228 миллионов AZN), чтобы сбалансировать бюджет после крупных трат и увеличить средства на новые приобретения.

Как сообщает İdman.Biz, защитником Льюисом-Скелли активно интересуется "Манчестер Юнайтед", рассматривающий его как усиление левого фланга. В свою очередь, 19-летний Итан Нванери, выступающий с января на правах аренды за французский "Марсель", привлек внимание дортмундской "Боруссии". В текущем сезоне Лиги 1 полузащитник провел 10 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Помимо молодых игроков, руководство "канониров" готово рассмотреть предложения по продаже ключевых футболистов основного состава, среди которых Габриэль Жезус, Бен Уайт и Габриэль Мартинелли. Данные меры направлены на создание финансового баланса после того, как прошлым летом клуб потратил на трансферы более 250 миллионов фунтов.

İdman.Biz
