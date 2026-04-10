RU

Мировой футбол
Новости
10 Апреля 2026 01:25
9
Карвахаль, Касорла, Аспиликуэта и Сильва будут допрошены по делу о контрабанде часов

Гражданская гвардия Андорры начала расследование по факту контрабанды дорогих часов и продаже их известным футболистам, сообщает İdman.Biz со ссылкой на El Mundo.

По данным источника, расследование направлено против компании Best In Asociados, которая занималась продажей часов известных брендов в Мадриде и других городах Испании без уплаты необходимых налогов. Подозрения вызывает партия из 38 элитных часов, общая стоимость которых оценивается в полтора миллиона евро.

Среди клиентов этой компании были Дани Карвахаль из мадридского "Реала", Санти Касорла из "Овьедо", защитник "Севильи" Сесар Аспиликуэта, полузащитник "Бетиса" Джовани Ло Чельсо, а также бывший футболист английского "Манчестер Сити" Давид Сильва. Ожидается, что вскоре они будут допрошены для выяснения обстоятельств дела.

Андорра является зоной с пониженной налоговой нагрузкой, и потому регулярно предпринимаются попытки использовать карликовое государство между Испанией и Францией для контрабанды.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

