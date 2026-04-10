10 Апреля 2026
Алисон согласился перейти из "Ливерпуля" в клуб Серии А

10 Апреля 2026 03:20
24
Алисон согласился перейти из "Ливерпуля" в клуб Серии А

Вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер дал согласие на переход в "Ювентус". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По информации источника, переговоры между туринским клубом и представителями голкипера прошли успешно.

В "Ювентусе" рассчитывают закрыть сделку, так как рассматривают бразильца в качестве замены Микеле Ди Грегорио. Руководство клуба также считает, что опыт Алисона поможет команде бороться за чемпионство в следующем сезоне. Кроме того, туринцы следят за ситуацией вокруг Бернарду Силвы ("Манчестер Сити") и Роберта Левандовского ("Барселона"), чьи контракты истекают летом.

Активная работа на трансферном рынке должна начаться после продления соглашения с главным тренером Лучано Спаллетти. В текущем сезоне Алисон провел 34 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, пропустил 36 голов и 13 раз сыграл "на ноль". Его рыночная стоимость оценивается в 17 млн евро.

Новости по теме

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
Карвахаль, Касорла, Аспиликуэта и Сильва будут допрошены по делу о контрабанде часов
01:25
Мировой футбол

Карвахаль, Касорла, Аспиликуэта и Сильва будут допрошены по делу о контрабанде часов

Подозрения вызывает партия из 38 элитных часов, общая стоимость которых оценивается в полтора миллиона евро
Лига конференций: "Майнц" обыграл "Страсбур", "Кристал Пэлас" переиграл "Фиорентину" - ОБНОВЛЕНО
01:05
Мировой футбол

Лига конференций: "Майнц" обыграл "Страсбур", "Кристал Пэлас" переиграл "Фиорентину" - ОБНОВЛЕНО

Ответные матчи пройдут 16 апреля

Лига Европы: "Астон Вилла" победила "Болонью", "Порту" и "Ноттингем Форест" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Астон Вилла" победила "Болонью", "Порту" и "Ноттингем Форест" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Состоялись первые матчи 1/4 турнира

Экс-рулевой Сенегала Алиу Сиссе возглавил сборную Анголы
00:04
Мировой футбол

Экс-рулевой Сенегала Алиу Сиссе возглавил сборную Анголы

Ранее Сиссе покинул пост главного тренера Ливии
Nike может стать новым поставщиком мячей для мужских клубных соревнований УЕФА
9 Апреля 23:10
Мировой футбол

Nike может стать новым поставщиком мячей для мужских клубных соревнований УЕФА

Переговоры ведутся о контракте на 2027–2031 годы

Самое читаемое

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Сын Мирчи Луческу сделал первое заявление о состоянии своего отца
7 Апреля 14:34
Мировой футбол

Сын Мирчи Луческу сделал первое заявление о состоянии своего отца

Главный тренер "ПАОК" призвал к уважению частной жизни семьи и доверию официальным медицинским отчетам