Алисон согласился перейти из "Ливерпуля" в клуб Серии А

Вратарь "Ливерпуля" Алисон Бекер дал согласие на переход в "Ювентус". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По информации источника, переговоры между туринским клубом и представителями голкипера прошли успешно.

В "Ювентусе" рассчитывают закрыть сделку, так как рассматривают бразильца в качестве замены Микеле Ди Грегорио. Руководство клуба также считает, что опыт Алисона поможет команде бороться за чемпионство в следующем сезоне. Кроме того, туринцы следят за ситуацией вокруг Бернарду Силвы ("Манчестер Сити") и Роберта Левандовского ("Барселона"), чьи контракты истекают летом.

Активная работа на трансферном рынке должна начаться после продления соглашения с главным тренером Лучано Спаллетти. В текущем сезоне Алисон провел 34 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, пропустил 36 голов и 13 раз сыграл "на ноль". Его рыночная стоимость оценивается в 17 млн евро.