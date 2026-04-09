"Барселона" подала жалобу в УЕФА по поводу решений арбитра и VAR в матче с "Атлетико"

"Барселона" на официальном сайте объявила, что подала жалобу в УЕФА относительно решений арбитра и VAR в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" (0:2).

"Сегодня юридический отдел клуба подал официальную жалобу в УЕФА в связи с событиями, произошедшими в первом матче четвертьфинала ЛЧ с "Атлетико". Клуб считает, что судейство противоречило действующим правилам, что непосредственно повлияло на ход игры и ее результат.

Жалоба касается конкретного эпизода. На 54-й минуте матча, после того как игра была корректно возобновлена, футболист соперника взял мяч рукой в штрафной площади, но соответствующий пенальти не был назначен. "Барселона" считает, что это решение, наряду с серьезным бездействием VAR, представляет собой существенную ошибку. В связи с этим клуб запросил начало расследования, доступ к разговору судей и, в случае необходимости, официальное признание ошибок и принятие соответствующих мер.

В этом же ключе "Барселона" считает, что это не первый случай, когда в последних розыгрышах Лиги чемпионов непонятные судейские решения нанесли серьезный ущерб команде, создав явное неравенство и лишив ее возможности соревноваться с другими клубами на равных условиях", — написано в заявлении "сине-гранатовых".