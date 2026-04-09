Объявлена команда недели Лиги чемпионов

9 Апреля 2026 19:42
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в социальной сети X представил символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария").

Защитники: Йосип Станишич ("Бавария"), Маркиньос ("ПСЖ"), Робен Ле Норман ("Атлетико" Мадрид), Максимилиано Араухо ("Спортинг").

Полузащитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Жоау Невеш ("ПСЖ"), Кай Хаверц ("Арсенал").

Нападающие: Ламин Ямаль ("Барселона"), Хвича Кварацхелия ("ПСЖ"), Хулиан Альварес ("Атлетико" Мадрид).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

