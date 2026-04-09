Арбелоа поддержал Винисиуса после свиста фанатов

9 Апреля 2026 16:03
Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал ситуацию вокруг лидеров команды: Винисиуса Жуниора, Эдера Милитао и Эдуардо Камавинги. Специалист заступился за Винисиуса, который в последнее время подвергся критике со стороны болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, Арбелоа назвал свист трибун частью высоких требований фанатов "королевского клуба". "Свист — это нормально. Это подчеркивает амбиции наших сторонников. Винисиус остается ключевым игроком, и мы чувствуем поддержку трибун", — отметил тренер.

Также наставник выделил Эдера Милитао, назвав его лучшим на своей позиции при условии полной физической готовности. Арбелоа подчеркнул доминирующую игру бразильца в воздухе и его лидерские качества. Касаясь Эдуардо Камавинги, тренер отметил его исключительную работоспособность и соответствие требованиям современного футбола, добавив, что француз продолжит играть важную роль в тактических схемах "Реала".

