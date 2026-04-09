Дональд Трамп посетит турнир UFC 327 в Майами

Президент США Дональд Трамп планирует посетить турнир UFC 327, который пройдет в эти выходные в Майами. Об участии главы государства в мероприятии сообщил глава организации Дана Уайт во время стрима у блогера Адина Росса.

Как сообщает İdman.Biz, турнир состоится в ночь с 11 на 12 апреля на арене Kaseya Center. Главным событием вечера станет поединок за вакантный титул между Иржи Прохазкой и Карлосом Ульбергом.

Программа турнира включает и другие значимые противостояния: непобежденный боец Азамат Мурзаканов встретится с Пауло Костой, а Кертис Блейдс проведет бой против Доминика Рейеса. Также в октагон выйдут такие известные спортсмены, как Каб Суонсон и Патрисио Питбуль. Дональд Трамп является давним поклонником смешанных единоборств и регулярно посещает крупнейшие турниры промоушена.