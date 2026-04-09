9 Апреля 2026
Тренер "Барселоны": "Какой смысл в существовании VAR?"

9 Апреля 2026 13:51
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик подверг резкой критике работу системы VAR после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", который завершился поражением каталонцев со счетом 0:2.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на EFE и испанские спортивные медиа, основной причиной недовольства немецкого специалиста стал эпизод во втором тайме, когда защитник мадридцев Марк Пубиль сыграл рукой в своей штрафной площади, но арбитр не назначил пенальти, а VAR не вмешался в ситуацию.

"Ситуация, когда защитник касается мяча рукой, и никто ничего не фиксирует, абсолютно очевидна. Я не понимаю, почему VAR не вошел в этот эпизод. Это невероятно, учитывая, что видеоассистентом был немецкий арбитр", — заявил Флик на послематчевой пресс-конференции.

Он добавил, что команда не получила никаких объяснений по этому поводу: "Было лучше не разговаривать с судьей. Мы должны принять это и сосредоточиться на ответном матче во вторник".

Отдельно тренер прокомментировал удаление защитника Пау Кубарси на последней минуте первого тайма, после которого "Барселона" играла в меньшинстве: "VAR был очень внимателен к эпизоду с красной карточкой Кубарси. Но почему в моменте с рукой у Пубиля система молчала? Ошибки судей - это нормально, но тогда какой смысл в VAR?"

Несмотря на поражение и удаление, Флик положительно оценил игру своей команды: "Конечно, мы верим в себя. Во втором тайме, играя в меньшинстве, мы показали хороший футбол. У "Атлетико" тоже есть качество, защищаться против них было непросто, но у нас были свои моменты для взятия ворот".

Он также выделил игру Ламине Ямаля: "Он провел фантастический матч". Что касается замены Педри после перерыва, тренер пояснил: "У него были небольшие дискомфортные ощущения, поэтому мы решили не рисковать".

Флик завершил пресс-конференцию уверенным заявлением о шансах на камбэк: "Мы должны принять этот результат и полностью сосредоточиться на матче в Мадриде. У нас есть качество, есть игроки, способные решать исходы игр, и мы будем бороться".

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Барселоной" пройдет 14 апреля на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

İdman.Biz
