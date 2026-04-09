Тренер "Галатасарая": "Слив состава - это предательство"

Главный тренер футбольного клуба "Галатасарай" Окан Бурук выступил с жестким заявлением после победы над "Гезтепе" (3:1) в 27-м туре Суперлиги. Специалист подверг резкой критике лиц, передающих информацию о стартовом составе команды представителям СМИ.

Как сообщает İdman.Biz, Бурук назвал систематические утечки данных "предательством", которое дает преимущество соперникам. "Внутри клуба есть люди, которые вредят команде, вынося секретную информацию. То, что журналист Кая Темель постоянно получает данные изнутри и публикует стартовый состав - это недопустимо. Наши оппоненты готовятся к играм, основываясь на этих сведениях", - подчеркнул тренер.

Для борьбы со шпионажем Бурук рассматривает возможность изменения режима тренировок. Тренер заявил, что готов отказаться от отработки основного состава на финальных занятиях перед матчами. Также наставник "желто-красных" отметил несправедливость обвинений в адрес Метехана Балтаджи, который из-за травмы долгое время находится вне расположения команды и не может быть причастен к инцидентам.