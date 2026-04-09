9 Апреля 2026
Тренер "Галатасарая": "Слив состава - это предательство"

9 Апреля 2026 12:47
Главный тренер футбольного клуба "Галатасарай" Окан Бурук выступил с жестким заявлением после победы над "Гезтепе" (3:1) в 27-м туре Суперлиги. Специалист подверг резкой критике лиц, передающих информацию о стартовом составе команды представителям СМИ.

Как сообщает İdman.Biz, Бурук назвал систематические утечки данных "предательством", которое дает преимущество соперникам. "Внутри клуба есть люди, которые вредят команде, вынося секретную информацию. То, что журналист Кая Темель постоянно получает данные изнутри и публикует стартовый состав - это недопустимо. Наши оппоненты готовятся к играм, основываясь на этих сведениях", - подчеркнул тренер.

Для борьбы со шпионажем Бурук рассматривает возможность изменения режима тренировок. Тренер заявил, что готов отказаться от отработки основного состава на финальных занятиях перед матчами. Также наставник "желто-красных" отметил несправедливость обвинений в адрес Метехана Балтаджи, который из-за травмы долгое время находится вне расположения команды и не может быть причастен к инцидентам.

İdman.Biz
Новости по теме

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов

Хулиан Альварес: "Я не забил ни одного штрафного на тренировке"
10:56
Мировой футбол

Хулиан Альварес: "Я не забил ни одного штрафного на тренировке" - ВИДЕО

Форвард "Атлетико" отличился в самый нужный момент
Сборная Азербайджана по футзалу сыграет с Грузией
10:11
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по футзалу сыграет с Грузией

Матч пройдет в Тбилиси

Ламин Ямаль требует усиления линии нападения "Барселоны"
09:56
Мировой футбол

Ламин Ямаль требует усиления линии нападения "Барселоны"

Вингер недоволен отсутствием форварда топ-уровня в клубе

Лига конференций: сегодня пройдут матчи 1/4 финала
09:41
Мировой футбол

Лига конференций: сегодня пройдут матчи 1/4 финала

"Райо Вальекано" откроет стадию игрой против "АЕК"

Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы
09:14
Мировой футбол

Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы

"Астон Вилла" в гостях у "Болоньи", "Порту" сыграет с "Ноттингем Форест"

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"